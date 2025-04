Due uomini e mezzo che fine ha fatto il bambino? Jake Harper folgorato dalla fede e licenziato

bambino prodigio di ‘Due uomini e mezzo’ ha lasciato Hollywood per la religione. Ecco la sua storia sorprendente.Un altro bambino prodigio che, terminata la parabola da bambino prodigio nel mondo dello spettacolo, ha dato addio alle scene. Stavolta, però, la ragione è alta – altissima.Parliamo di Angus T. Jones, il Jake Harper di Due uomini e mezzo, cresciuto nel corso della serie e arrivato a guadagnare una cifra astronomica: 300.000 dollari a episodio (durante l’ottava e la nona stagione della serie raggiungendo un totale di circa 8 milioni di dollari). In quegli anni Angus / Jake aveva solo sedici anni e sembrava destinato ad un futuro nel mondo dello spettacolo, trasformatosi dal ragazzino paffuto e simpatico degli inizi a un adolescente con la capacità innata di mettersi nei guai (come tutti gli adolescenti, d’altra parte). Nonsolo.tv - Due uomini e mezzo, che fine ha fatto il bambino? Jake Harper folgorato dalla fede (e licenziato) Leggi su Nonsolo.tv L’exprodigio di ‘Due’ ha lasciato Hollywood per la religione. Ecco la sua storia sorprendente.Un altroprodigio che, terminata la parabola daprodigio nel mondo dello spettacolo, ha dato addio alle scene. Stavolta, però, la ragione è alta – altissima.Parliamo di Angus T. Jones, ildi Due, cresciuto nel corso della serie e arrivato a guadagnare una cifra astronomica: 300.000 dollari a episodio (durante l’ottava e la nona stagione della serie raggiungendo un totale di circa 8 milioni di dollari). In quegli anni Angus /aveva solo sedici anni e sembrava destinato ad un futuro nel mondo dello spettacolo, trasformatosi dal ragazzino paffuto e simpatico degli inizi a un adolescente con la capacità innata di mettersi nei guai (come tutti gli adolescenti, d’altra parte).

