Nuove motociclette per la sezione radiomobile dei carabinieri | interventi più rapidi in città

“Un importante potenziamento operativo – spiega il Comando provinciale – che consentiràpiùe una presenza più capillare nei punti nevralgici, in particolare dove il traffico è intenso e nelle aree storiche”.I nuovi mezzi, equipaggiati con le più moderne tecnologie per il controllo del territorio, sono stati immediatamente integrati nelle attività di prevenzione e pronto intervento, rafforzando la capacità di risposta soprattutto nei contesti urbani complessi. Grazie a questo incremento, laha già effettuato operazioni mirate lungo corso Manthonè e piazza ivan presta Unione, epicentro della movida, dove è stato arrestato un 20enne della Val Pescara trovato con circa 15 grammi di hashish e 3 grammi di cocaina.Durante i controlli, i militari hanno identificato numerose persone, sanzionato vari comportamenti in violazione del codice della strada e delle norme sulla sicurezza urbana, oltre a prevenire episodi di disturbo della quiete e degrado.