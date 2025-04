a Asl di Pescara ha attivato una nuova Risonanza Magnetica mobile Rmn da 15 Tesla

mobile, sarà operativo per 12 ore al giorno nei giorni feriali. Tale orario prolungato permette di assicurare la continuità del servizio diagnostico e un notevole incremento della capacità di gestione degli esami, con benefici immediati per i pazienti in attesa.Una delle caratteristiche innovative di questo progetto è il servizio di telerefertazione: i referti sono elaborati a distanza da medici specialisti esterni, evitando così di sovraccaricare ulteriormente il personale interno del reparto di Radiologia. Questa soluzione consente anche di contenere significativamente i costi, eliminando la necessità di assumere nuovi medici esclusivamente dedicati alla refertazione, senza però compromettere la qualità degli esami interpretati.L’iniziativa è stata promossa dall’Unità Operativa Complessa di Radiologia, diretta dal dottor Vincenzo Di Egidio, ed è finanziata con fondi statali messi a disposizione dal decreto legge 7 giugno 2024, convertito nella legge 107 di luglio 2024. Leggi su Citypescara.com Il nuovo strumento, posizionato su una piattaforma, sarà operativo per 12 ore al giorno nei giorni feriali. Tale orario prolungato permette di assicurare la continuità del servizio diagnostico e un notevole incremento della capacità di gestione degli esami, con benefici immediati per i pazienti in attesa.Una delle caratteristiche innovative di questo progetto è il servizio di telerefertazione: i referti sono elaborati a distanza da medici specialisti esterni, evitando così di sovraccaricare ulteriormente il personale interno del reparto di Radiologia. Questa soluzione consente anche di contenere significativamente i costi, eliminando la necessità di assumere nuovi medici esclusivamente dedicati alla refertazione, senza però compromettere la qualità degli esami interpretati.L’iniziativa è stata promossa dall’Unità Operativa Complessa di Radiologia, diretta dal dottor Vincenzo Di Egidio, ed è finanziata con fondi statali messi a disposizione dal decreto legge 7 giugno 2024, convertito nella legge 107 di luglio 2024.

Pescara: giudice ordina alla Asl presa in carico di bimbo autistico. Nuove nomine alla ASL Pescara. Lorenzo Silli è il nuovo dirigente delle professioni sanitarie della Asl. ASL Pescara: massimo impegno per garantire l’assistenza sanitaria nelle aree interne. “Dossier Pronto Soccorso”. Chi ha ragione?, Salute Pescara. Cuccioli di cane uccisi al canile sanitario dell’Asl di Pescara: due veterinari rischiano il processo. Ne parlano su altre fonti

Cassazione conferma, rimozione dg Asl Pescara fu illegittima - (ANSA) - PESCARA, 03 APR - Anche la Cassazione dà ragione all'ex direttore generale della Asl di Pescara Armando Mancini. La suprema Corte, infatti, con la sentenza n. 127/2025, ha rigettato il ricors ... (msn.com)

Sentenza storica per i diritti di un bambino autistico: la Asl di Pescara condannata - Il Tribunale di Pescara riconosce il diritto a cure sanitarie per un bambino autistico, segnando un passo importante nella battaglia delle famiglie e dell'Angsa Abruzzo per l'accesso alle terapie nece ... (gaeta.it)

L’Asl Pescara presenta un Programma di “Odontoiatria sociale” - Per loro la Direzione generale della Asl di Pescara ha allestito il “Programma aziendale di Odontoiatria Sociale”. Le prime visite saranno espletate nell’ambulatorio di Odontoiatria del ... (quotidianosanita.it)