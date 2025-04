Lanotiziagiornale.it - Clandestini via e bambini al lavoro: l’ultima follia dei trumpiani

Le avvisaglie c’erano già state negli scorsi anni in diversi Stati, fra cui l’Iowa. Ma ora che Donald Trump è tornato nello Studio Ovale, gli Usa stanno imboccando un pericoloso crinale. La storia è questa: in Florida, governata dall’ultracattolico repubblicano Ron DeSantis – candidatosi alle ultime primarie del Gop per la Casa Bianca prima di lasciare il passo al tycoon – si stanno discutendo due proposte di legge che puntano a modificare le regole sulminorile. Cambiamenti, suggeriti proprio dai repubblicani, che si preannunciano epocali. L’obiettivo è far sì che, persino nei giorni di scuola, i ragazzi dai 14 anni in su possano svolgere lavori (usuranti compresi) su turni superiori a otto ore e addirittura senza pause pranzo. Proprio così.Come se non bastasse, le pdl prevedono che pure i 13enni vengano impiegati, ma solo se hanno ultimato le scuole medie.