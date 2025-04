Lanotiziagiornale.it - Palazzi abusivi a Milano. Chi ha comprato casa dovrà provare la buona fede

Una doccia gelata. È quella arrivata dalla Cassazione sulle cosiddette “Famiglie sospese”, cioè quelle che hanno acquistato gli appartamenti (alcuni costruiti, altri ancora sulla carta) neifiniti sotto inchiesta per abusi edilizi. La Corte ha infatti stabilito che le famiglie non possono essere considerate in automatico un “terzo estraneo” dai reati, ma devono dimostrare “di avere agito in, senza rendersi conto di partecipare ad un’operazione di illecita” ed essere state “tratte in inganno” dai costruttori.Le famiglie dovranno dimostrare la “dell’acquirente”La svolta – fino a ieri erano pacificamente ritenute parti lese – deriva da una lunga serie di sentenze della Corte di Cassazione, l’ultima del marzo 2025, sul concetto di “dell’acquirente” nel reato di lottizzazione abusiva, cioè la violazione di norme edilizie e urbanistiche e principale contestazione dei pm diMarina Petruzzella, Paolo Filippini, Mauro Clerici e l’aggiunto Tiziana Siciliano nelle oltre 20 inchieste sue torri della città, realizzati come “ristrutturazione” di piccoli edifici invece che “nuova costruzione” e autorizzati con una Scia al posto che un piano attuativo.