Conference League Celje-Fiorentina 1-2 | in gol Ranieri e Mandragora

Fiorentina vince in trasferta il match di andata dei quarti di Conference League contro il Celje. I viola si sono imposti per 2 a 1 in Slovenia. Il primo tempo si era chiuso con i toscani in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Luca Ranieri. Nella ripresa toscani di nuovo a segno con Rolando Mandragora, su rigore. Al ’68 accorcia le distanze, sempre dagli 11 metri, Logan Delaurier-Chaubet per i padroni di casa. Lapresse.it - Conference League, Celje-Fiorentina 1-2: in gol Ranieri e Mandragora Leggi su Lapresse.it Lavince in trasferta il match di andata dei quarti dicontro il. I viola si sono imposti per 2 a 1 in Slovenia. Il primo tempo si era chiuso con i toscani in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Luca. Nella ripresa toscani di nuovo a segno con Rolando, su rigore. Al ’68 accorcia le distanze, sempre dagli 11 metri, Logan Delaurier-Chaubet per i padroni di casa.

Celje-Fiorentina 1-2: decidono Ranieri e Mandragora, la semifinale di Conference League è ad un passo - La semifinale di Conference League, la terza di fila, è a un passo. La Fiorentina vince sul campo del Celje e giovedì prossimo al Franchi deve solamente completare l'opera. (msn.com)

Ranking Uefa dopo Europa e Conference League: la situazione aggiornata per il quinto posto Champions - Spagna e Italia in lotta per il secondo posto: come cambia la situazione dopo le gare di andata dei quarti di finale ... (corrieredellosport.it)

Celje-Fiorentina 1-2: a segno Ranieri e Mandragora su rigore, Palladino vede la semifinale di Conference - Nell'andata dei quarti successo in Slovenia sotto gli occhi di Ceferin per la Viola, spinta dai gol del capitano e del centrocampista: tutti i dettagli ... (corrieredellosport.it)