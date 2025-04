Ranking Uefa l'Italia rincorre la Spagna per la quinta squadra in Champions | come cambia la classifica

Italia ha ancora possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione della Champions League. Dopo la vittoria dell`Inter a Monaco. Leggi su Calciomercato.com L`ha ancora possibilità di avere cinque squadre nella prossima edizione dellaLeague. Dopo la vittoria dell`Inter a Monaco.

