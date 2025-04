Nonsolo.tv - Capellone, Stasi e gli altri: la lore di BanZaiiii spiegata da un fan

Chi sono ie perché hanno quei soprannomi così particolari (, Pocahontas, Ignoto 1.)?Hanno mezzo milione di follower su Instagram: numeri assolutamente importanti.Sono i, collettivo (ci piace chiamarli così, magari qualcuno lo chiamerebbe crew) di creator molto attivo su IG.Vengono dalle marche e anche grazie al rilancio di alcune pagine su Facebook sono diventati sempre più popolari, questi “6 guys with low budget ma tanta voglia di fun” (questa la loro descrizione nella bio). Sembra abbiano un background da boy scout, anche per gli abiti indossati in diversi loro contenuti (più che altro video in cui ballano, cantano e giocano – anche in inglese, d’altra parte la loro bio è già discretamente internescional).Sono diventati dei miti del web in maniera sostanzialmente involontaria: ad ogni video dei ragazzi i commentatori si fiondano a scrivere, scatenati, storie e retroscena (assolutamente immaginari) legati a questi ragazzi.