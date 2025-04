Anche Max Mariola cucina per Re Carlo e Mattarella La ricetta italiana per la visita dei reali inglesi a Ravenna – Il video

Leggi su Open.online

È terminata in una Piazza del Popolo gremita e attraversata dalle note di Romagna mia, con la regina Camilla a chiudere i cappelletti come la più classica delle “azdore” romagnole, ladiIII e consorte a. Ultima tappa della coppia reale in Italia prima del ritorno a Londra. Oltre agli appuntamenti “culturali”,e Camilla hanno visto le sfogline preparare i passatelli, degustato l’abbinamento parmigiano-whisky single malt scozzese e poi dell’aceto balsamico di Modena, mentre allo stand di Slow Food hanno ricevuto una “doggy bag” con i prodotti di diversi presidi emiliano-romagnoli. Nel suo giro in mezzo agli stand dello Uk-Emilia-Romagna Festival, tra le note del liscio e i ballerini di folk romagnolo, il re d’Inghilterra, la regina e il presidente della Repubblica Sergiosi sono fermatoad assaggiare i fichi caramellati con scquacquerone e prosciutto di mora romagnola del popolare influencer romano e ristoratore Max