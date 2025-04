Risultati Europa League | cade la Lazio di Baroni pari e spettacolo tra Lione e Manchester United Come sono andati i match

Risultati Europa League: KO per la Lazio di Baroni, pari e spettacolo tra Lione e Manchester United. Come sono andate le partite

Sono andati in scena, questa sera, i match validi per l'andata dei quarti di finale di Europa League. L'unica italiana rimasta nella competizione, la Lazio, è caduta in casa del Bodo Glimt: per l'ex Juve Marco Baroni servirà la sfida di ritorno per ribaltare tutto. Pari spettacolare tra Lione e Manchester United, segno X anche per Rangers-Athletic Bilbao e Tottenham-Eintracht Francoforte.

Bodo Glimt-Lazio 2-0
Lione-Manchester United 2-2
Rangers-Athletic Bilbao 0-0
Tottenham-Eintracht Francoforte 1-1

