Calcio, Fiorentina vittoriosa nell'andata dei quarti di Conference: 2-1 sul campo del Celje

Laè uscitadall’impegno suldeldeidi finale di. La formazione allenata da Raffaele Palladino ha avuto ragione dei rivali sullo score di 2-1, grazie ai gol di Luca Ranieri al 27? e di Rolando Mandragora al 62? sudi rigore.Sempre dagli undici metri la realizzazione dei padroni di casa, firmata dal francese Logan Delaurier-Chaubet al 68?. Un’affermazione in ci sono anche grossi meriti del portiere viola David De Gea che, nel finale su Edmilson, ha compiuto una super parata. Un risultato importante in vista del ritorno al “Franchi” dove la compagine gigliata vorrà completare l’opera e staccare il biglietto per la semifinale.PRIMO TEMPO – Palladino opta per un 3-5-2: con Zaniolo e Beltran di punta. Ildi Riera risponde con un 4-3-3 e il tridente offensivo formato da Chaubet, Matko e Seslar a creare i pericoli alla retroguardia avversaria.