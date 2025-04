Cityrumors.it - Cade un elicottero in piena città, dramma: diversi morti anche dei bambini VIDEO

Un episodio tragico avvenuto in una dellepiù importanti del mondo, all’improvviso il velivolo perde il controllo Unsi è schiantato nel fiume Hudson a New York. La polizia americana e tutti i mezzi di soccorso stanno cercando in tutti i modi di intervenire sul posto. Le immagini mostrano i pattini di atterraggio dell’sporgere dal fiume accanto alla West Side Highway di Manhattan, mentre diverse imbarcazioni si accalcavano intorno al luogo dell’impatto.unindei(Screenshot Cityrumors.it)Tutto si è visto in diretta, con il mezzo che dal nulladi schianto nel fiume. Almeno quattro persone sono state recuperate dall’acqua e trasportate in ospedale nel New Jersey, uno sarebbe una bambino di 10 anni.