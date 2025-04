Juventusnews24.com - Risultati Conference League: colpo Fiorentina in trasferta, il Chelsea passeggia a Varsavia. Gli esiti dell’andata dei quarti

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24: vince lain, il. Come è andata l’andata deiSono andati in scena, questa sera, i match validi per l’andata deidi finale di. L’unica italiana rimasta nella competizione, ladell’ex bianconero Palladino, ha vinto 2-1 incon il Celje nel segno di Ranieri e Mandragora.il(3-0) sul campo del Legia Versavia, vincono anche Betis e Rapid Vienna.Legia0-3Betis-Jagiellonia Bialystok 2-0Celje-1-2Djurgarden-Rapid Vienna 0-1Leggi su Juventusnews24.com