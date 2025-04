Vigile del fuoco volontaria di Montesilvano salva un tasso ferito nell’Ascolano | In Abruzzo non esiste più un centro di recupero per animali selvatici

Leggi su Citypescara.com

Una storia a lieto fine per un piccolo animale in difficoltà. È quella di Loretta Marcucci,deldel distaccamento di, che nei giorni scorsi ha soccorso undopo un investimento lungo la Salaria, nel territorio di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli.“Ero in auto – racconta Loretta – quando ho visto ilin mezzo alla strada,ma ancora vivo. L’ho subito spostato sul ciglio, coprendolo per proteggerlo. Perdeva molto sangue dal muso e respirava male, temevo fosse in fin di vita. Ho contattato un veterinario di zona, ma era impegnato. Nel frattempo, ho chiamato i carabinieri per mettere in sicurezza la mia auto. Un pastore di passaggio mi ha aiutato a caricare l’animale in auto e a portarlo fino ad Ascoli, dove sono stata raggiunta da due volontarie del Cras Marche.