Lapresse.it - Marche, sostegno per la pesca dei mitili

L’assessore alla,arittima, Andrea Antonini, ha incontrato nei giorni scorsi gli operatori della piccolaper affrontare le difficoltà che stanno colpendo il settore dei, in particolare del mosciolo. L’incontro, svoltosi presso la sede dell’assessorato, ha visto la partecipazione di numerositori, rappresentanti della comunità scientifica, tra cui Università, CNR-IRBIM e Istituto Zooprofilattico, coinvolti nelle attività di studio e monitoraggio del fenomeno, e del Comune di Ancona. Durante il confronto, i partecipanti hanno espresso preoccupazioni per la crisi in atto, segnalando le ricadute economiche e ambientali che stanno mettendo a rischio la sostenibilità dell’attività.I sostegni al comparto L’assessore Antonini ha ascoltato con attenzione le istanze del comparto, ribadendo l’impegno della Regione nel promuovere soluzioni immediate e concrete.