.com - Fiorentina vince a Celje (1-2) e mette un piede in semifinale. Segnano Ranieri e Mandragora. Pagelle

Leggi su .com

Ha visto giusto, Raffaele Palladino. Anche senza Kean a Gudmundsson, lasciati a riposo per il match di domenica con il Parma, laha sbancato(-2),ndo almeno unindi Conference. Dove potrebbe vedersela con il Betis Siviglia. Hanno fatto festa gli oltre 1.300 tifosi viola, arrivati quasi tutti in Slovenia attraverso un lungo viaggio in auto. Ne è valsa la penaL'articolo(1-2) euninproviene da Firenze Post.