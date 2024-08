La foto che non fa dormire Thompson dopo i 100 metri | il dettaglio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La finale dei 100di Parigi 2024 è stata il passaggio di testimone dal campione in carica, Marcell Jacobs, al nuovo re della velocità, l'americano Noah Lyles, in una finale equilibratissima che si è risolta sul filo dei millesimi. E infatti il vero deluso non è l'atleta azzurro, che ha dato il massimo e ottenuto un tempo straordinario (9”85”), inferiore solo di sei centesimi rispetto all'oro nipponico, bensì il giamaicano Kishane, piazzatosi al secondo posto per un battito di ciglia. Un distacco così risibile e invisibile a occhio nudo che è stato necessario ricorrere alfinish per capire come fosse andata la gara.aver tagliato il traguardo,ha sperato che il monitor lo aiutasse, ma così non è stato. Per molti il giamaicano è considerato il vero erede di Usain Bolt e il tempo di 9”79”789” ottenuto a Saint'-Denis ne conferma le doti.