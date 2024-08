Sporti italiano in lutto trovato morto nel letto dalla mamma

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 4 agosto 2024) E’nel sonno, a soli 33 anni, nella sua casa di Poviglio in provincia di Reggio Emilia Il corpo senza vita è statosenza vita amadre. .improvvisamente nella mattinata di sabato 3 luglio, Luca Petrolini, originario proprio di Poviglio. Luca aveva appena compiuto 33 anni ed è statosenza vita amadre nella loro abitazione. Un malore improvviso e misterioso lo avrebbe strappato alla vita nel sonno. Leggi anche: Giallo in Italia,cadavere nel fiume: scoperta da brividi sul corpo Leggi anche: Imane Khelif, il padre della pugile rompe il silenzio Poviglio Si è spento improvvisamente stamattina Luca Petrolini di Poviglio. Luca aveva appena compiuto 33 anni, ed è statosenza vita amadre nella loro abitazione in via Puglia.