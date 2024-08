Segreti di famiglia anticipazioni puntata di stasera 4 agosto | cosa accadrà nella soap di Canale 5?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

La serie turca di The Judgment (Yargi) tornerà – domenica 4 agosto – sui nostri teleschermi. Cosa succederà nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:18 circa su Canale 5, e ci terranno compagnia fino alle 23:53? Riflettori puntati su Metin, che cercherà di proteggere il figlio Cinar bruciando gli abiti macchiati con il sangue di Zafer. Riuscirà a evitargli la prigione? The Judgment di domenica 4 agosto ottava stagione Ceylin, Yilgaz ed Eren raccoglieranno le prove per poter incastrare Engin e si prepareranno a consegnarlo alla giustizia. Con le loro indagini riusciranno a raccogliere una serie di prove che incastreranno l'uomo per la morte di Inci, e lo consegneranno alle forze dell'ordine. Pars comincerà però a nutrire dei sospetti sulla loro integrità, e parlerà direttamente con Ilgaz dei suoi dubbi. Pars vorrà scoprire come si siano davvero svolti i fatti.