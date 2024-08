Ritengo poco probabile che il malore di Fedez sia stato determinato dalla sua malattia pregressa | parla il primario Nicola Carlucci che lo ha curato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) A far chiarezza suldiche lo ha costretto al ricovero all’ospedale Perrino di Brindisi, dopo il voloSardegna, ci ha pensato il dottordel Pronto Soccorso dell’ospedale. A Il Corriere del Mezzogiorno ha spiegato: “Noi non lo abbiamo dimesso, ha deciso lui di andarsene appena la situazione e? migliorata. E? arrivato in aereo a Brindisi il 2 agosto e nella tarda serata si e? presentato in Pronto soccorso con dolori addominali. Erano circa le 22.30. Ma in aereo, oltre al forte dolore, ha detto di avere anche avuto qualche episodio di vomito. In questi casi, se il paziente vuole andarsene, puo? farlo solo firmando il referto”. E ancora: “Il perche? di questa decisione, francamente, non lo conosco. Avra? avuto le sue ragioni. E comunque abbiamo avuto modo di appurare che viene tenuto costantemente sotto controllo medico.