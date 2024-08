LIVE Alcaraz-Djokovic 5-6 Olimpiadi tennis in DIRETTA | micidiale 1 set serve per il tie-break l’iberico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio e smorzata, non parte il serbo. 15-15 NOOOO! Che passante di rovescio lungolinea!!!aveva fatto tutto alla grande ma deve incassare anche questa. 0-15stretto dicon il dritto. 5-6 Ingenuo. Dopo l’ottima smorzata vuole passare sopra la testa e sbaglia, aveva il diagonale pronto. 40-30 Prima vincente del serbo. 30-30 Lungo il dritto didopo il servizio. 30-15 Non risponde di dritto lo spagnolo. 15-15 Servizio, dritto e smash. 0-15 Risposta profondissima, smorzata a segno di. 5-5 Servizio e dritto per lo spagnolo. 40-30 Tienecon il rovescio, ne sbaglia uno in palleggio il serbo. Non da lui. 30-30 Si, splendida smorzata di. 30-15 Di poco lungo il recupero alto di. 15-15 Largo il dritto didopo il servizio. 15-0 MAMMA che scambio ragazzi.