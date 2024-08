Degrado lungo le Mura Blitz della polizia locale sgomberati due bivacchi Denunce e sanzioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Una notte di sgomberi quella dell’ultimo giorno di luglio. Sono da poco passate le 22 e, in zona Gad, tre autosfreccianoviale Po per dirigersi sulle, più precisamente al Torrione del Barco, bene monumentale Unesco. Lì, secondo alcuni residenti e passanti, da giorni ci sarebbero alcuni individui che dormono all’interno del baluardo. L’area, delimitata e segnalata per il valore architettonico del bene patrimoniale, è normalmente chiusa con un cancello per impedire. Le tre pattuglie, al loro arrivo, trovano quattro persone. Due di loro sono solo di passaggio, venuti lì a scambiare qualche chiacchiera con gli occupanti, un ragazzo e una ragazza di giovane età. A terra tappeti, coperte, materassi, sedie, effetti personali, cibo e bevande. Così parte lo sgombero, non senza qualche polemica.