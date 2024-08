Wreckfest sta tornando con un nuovo capitolo e tante novità

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di sabato 3 agosto 2024) Questa notte si è tenuto lo showcase di THQ Nordic e Bugbear, durante il quale è stato ufficialmente annunciato lo sviluppo di2 per PS5, Xbox Series e PC Steam. A seguire vogliamo condividere con voi tutti i dettagli.2 è ufficiale: I dettagli ufficialistacon unmotore grafico, il quale sfrutta gli hardware moderni per restituire ai giocatori la migliore esperienza possibile, proponendo incidenti fedeli, un sistema di danni ed armature più profondo e la simulazione di danni e componenti maggiormente accurata. Tornano le gare spericolate testa a testa su circuiti ad alta velocità, ostacoli pericolosi e devastanti ed una demolazione in puro stile Destruction Derby.