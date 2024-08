Strage | Paolino l’ultima vittima riconosciuta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Una preghiera e un mazzo colorato di fiori, per ricordare un uomo buono e non dimenticare una terribile ferita del terrorismo alla storia d’Italia, affinché non accada mai più. Ieri mattina, al campo santo di Vigarano Mainarda, le autorità civili e militari, i cittadini e gli amici, hanno ricordatoBianchi, l’uomo di cinquant’anni, di Vigarano Mainarda, morto dilaniato dalla bomba delladi Bologna di sabato 2 agosto 1980.Bianchi era fermo al primo binario. Quella mattina aveva salutato l’anziana madre Ida, era salito sul motorino che aveva lasciato in deposito alla stazione di Ferrara, per poi prendere il treno verso Bologna. Da li, sul primo binario, stava aspettando il treno per Arco di Trento, sul Garda, per trascorrere una settimana di vacanza.