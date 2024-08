Sesso in estate istruzioni per l' uso

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 agosto 2024) Con la stagione più calda si moltiplicano i flirt «mordi e fuggi». Soprattutto tra i giovani, spesso inconsapevoli dei rischi cui vanno incontro. E così prosperano le infezioni sessualmente trasmissibili. Che in Italia corrono: la sifilide, dal 2019 a oggi, è cresciuta del 50 per cento. Solo il nome fa, ancora oggi, paura: sifilide. Il «mal francese» che uccise, tra gli altri, Charles Baudelaire e Paul Gauguin, che ha attraversato i secoli agendo quasi indisturbata fino al 1928, quando venne scoperta la penicillina, non se ne è mai andato. Al contrario, è in grande crescita.