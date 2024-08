LIVE Italia-Polonia 2-0 Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | 15-15 grande equilibrio nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-21 Errore dai 9 metri per la. 22-21 Primo tempo vincente di Bieniek. TIME-OUT22-20 MOOONSTER BLOCK!! Semeniuk attacca in parallela ma sbatte sul muro azzurro formato da Lavia e Galassi. TIME-OUT21-20 Romanò chiude bene il colpo andando a segno con la parallela. 20-20 Attacco vincente di ROmanò 19-20 Primo tempo vincente di Bieniek dopo una ricezione perfetta di Zatorski. 19-19 Si ferma in rete il servizio di Huber. 18-19 Diagonale stretta di Semeniuk che colpisce in pieno Balaso. 18-18 Termina di pochissimo largo il servizio di Leon. 17-18 Termina fuori la battuta di Galassi. 17-17 Parallela vincente di Romanò. 16-17 Sbaglia dai 9 metri anche Lavia. 16-16 Termina di poco lungo il servizio di Bieniek. TIME-OUT15-16 Mani out di Leon.