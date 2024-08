Il peggior Leonardo Fabbri dell’anno alle Olimpiadi | medaglie lontane domina Crouser

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)si era presentato con enormi ambizionidi Parigi 2024 e con tutte le credenziali per conquistare una medaglia nel getto del peso, forte della seconda miglior misura al mondo di questa stagione (22.95 metri di record italiano, siglato il 15 maggio a Savona) e di addirittura undici vittorie consecutive con lanci sopra i 22 metri. Nella gara più importante, però, il fuoriclasse toscano è rimasto al di sotto della barriera dell’eccellenza in campo internazionale, quando bastava un 22.15 per salire sul podio.ha iniziato la gara con una spallata decisamente oltre quel muro e sembrava poter rispondere all’iniziale 22.64 stampato dallo statunitense Ryan, ma all’azzurro è stato ratificato un nullo perché ha toccato in maniera millimetrica la parte superiore del poggiapiedi.