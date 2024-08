Hockey prato calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 3 agosto tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) La prima fase del torneo disuvalido per ledista per vivere uno degli ultimi sprint, per alcune squadre ancora decisivo., sabato 3, si disputeranno sei incontri, tutti facenti parte della competizione femminile. Ma qual è la situazione nei due gironi? Nel raggruppamento A si sono già assicurate il passaggio del turno l’Olanda, attualmente a 12 punti, la Germania (9 punti) e il Belgio (9 punti). La bagarre è invece aperta per la quarta posizione, dove se la vedranno la Cina, attualmente quarta con 3 punti a pari merito con il Giappone. Situazione già chiusa invece nel girone B, dove spiccano al vertice Australia e Argentina (entrambe appaiate a 10 punti), oltre che la Spagna (7 punti) e la Gran Bretagna (6 punti).