Vincita Milionaria a Pomigliano d’Arco con il biglietto del Gratta e Vinci

(Di venerdì 2 agosto 2024)– Un fortunato giocatore ha ottenuto unastraordinaria al “Bar dell’8” in via Roma 378, incassando un premio di 2.000.000 di euro con un“Doppia Sfida Super” della serie “”. Ilvincente è stato acquistato lo scorso 29 luglio. A livello nazionale, ilha distribuitote per oltre 5 miliardi e 320 milioni di euro dall’inizio dell’anno. La Campania si distingue in particolare per aver registratote complessive superiori ai 415 milioni di euro. L'articolocon ildelproviene da PRIMACAMPANIA - NEWS24ORE.