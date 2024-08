Tragedia a Milano Pedoni falciati dal furgone muore un turista svizzero | L’autista era ubriaco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) e Nicola Palma Primo agosto, una data che negli ultimi due anni si è trasformata in una maledizione per le strade milanesi. Il primo agosto del 2023, una tragica carambola tra due auto in viale Umbria era costata la vita al diciottenne libanese Karl Nasr, in vacanza con i genitori a. Esattamente dodici mesi dopo, con una coincidenza macabra e drammatica, un, il cinquantunenne Stefan Ott, è stato travolto e ucciso dalguidato da un cinquantacinquenne marocchino risultato positivo al pre-test per verificare l’assunzione di alcol: nell’impatto, il veicolo gli ha staccato di netto un braccio. Andato più volte in arresto cardiaco durante le manovre di primo soccorso, Ott è deceduto all’ospedale Niguarda alle 18.04, subito dopo l’ingresso nella shock room dell’ospedale per i gravissimi traumi riportati.