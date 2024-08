Tennis Parigi 2024 Errani | Sogno che si avvera Olimpiade meglio di uno Slam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sarae Jasmine Paolini sono nella storia delitaliano. Le azzurre hanno dominato la coppia ceca Noskova/Muchova e si sono guadagnate un posto nella finale per l’oro nel torneo di doppio femminile ai Giochi Olimpici di. Prima finale per l’oro nella storia delitaliano. Azzurre che andranno in campo domenica pomeriggio. In zona mistaha espresso tutta la sua felicità per la tanto agognata medaglia olimpica: “È unche si. Ho sempre avuto il pallino della medaglie olimpica ed esserci riuscita all’ultimo tentativo mi rende orgogliosa. Quando mi chiedevano anni fa se preferivo unoo un oro olimpico io ho sempre risposto che l’è il massimo traguardo per uno sportivo. Ho provato tanti anni a conquistare una medaglia e esserci riuscita qui con Jasmine (Paolini ndr.) è bellissimo.