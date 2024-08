Sblocco fondi FSC Perifano | Risultato che valorizza l’azione sinergica delle istituzioni locali

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Luigi Diego, portavoce Alleanza per Benevento, in merito allodeiFSC: “LodeiFSC, lungamente atteso, consente al sistema territoriale di centrare due obbiettivi di particolare rilevanza. Con un finanziamento di 30 milioni di euro potrà essere realizzato in zona ASI-Ponte Valentino uno scalo merci che apporterà sicuri benefici alle aziende già insediate nell’area industriale, e costituirà verosimilmente un ulteriore fattore positivo per l’attrazione di nuovi investimenti. E’ evidente che l’opera può rappresentare un importante volano di sviluppo, specie considerando le virtuose connessioni con linea alta velocità-alta capacità Napoli-Bari e con la piattaforma logistica della Valle dell’Ufita.