LIVE Musetti-Djokovic Olimpiadi tennis in DIRETTA | alle 19 00 la seconda semifinale!

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:31 Meno di mezz’ora all’appuntamento clou della giornata, non ce ne vogliano il canottaggio azzurro e Teddy Riner. Lorenzosi gioca l’accesso alla finale per l’oro, nonché una storica medaglia per ilitaliano, contro il giocatore più vincente della storia. 18.00 Manca solo un’ora al match che tutti gli appassionati distanno aspettando. Lorenzosfida Novakper una medaglia e per la finalissima con Alcaraz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelladei Giochi olimpici di Parigi 2024 tra Lorenzoe Novak. Giornata che potrebbe essere storica per ilitaliano, che non vede una medagliaaddirittura dal 1924, quando ancora non si era nell’era Open.