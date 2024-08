La medaglia più assurda delle Olimpiadi | sbagliano strada ma se ne accorgono solo dopo il traguardo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 2 agosto 2024) Folle epilogo nella 49er FX femminile alledi Parigi con l'equipaggio olandese che sbaglia incredibilmente il percorso della Medal Race e rischia di perdere il primo posto, poi difeso per soli due punti dalle svedesi. Attimi di panico e suspence con l'Olanda che si accorge del folle errore, torna indietro e prova la disperata corsa contro il tempo. Poi, insieme al proprio staff tutti a guardare le cartine con il regolamento e il percorso per capire come sia stato possibile tutto ciò.