Brie Larson conferma il suo ritorno come Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto dail suonel, L’attrice premio Oscarha recentemente rivelato che il suo viaggio nei panni di Carol Danvers/è tutt’altro che concluso., che ha dato vita al personaggio nel film del 2019, ha ribadito il suo impegno con il(MCU), stuzzicando l’entusiasmo dei fan con la promessa di future apparizioni.conosce il futuro dinell’MCU Introdotta nel MCU attraverso il film omonimo del 2019,ha fattoin numerose altre pellicole, tra cui Avengers: Endgame (2019), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), Ms.(2022) e Thes (2023).