Bonazzoli di ritorno all’Inter? Quando mai! Fatta con un club di Serie B

(Di venerdì 2 agosto 2024)è rientrato nei discorsi riguardanti l’Inter dopo l’infortunio di Taremi, che sarà rivalutato a breve. Per l’attaccante sarebbe unin nerazzurro, ma secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio nelle ultime ore undiB ha fatto enormi passi avanti IPOTESI POCO VERITIERA – Federicoè diventato un esubero pesante in casa della Salernitana, retrocessa inB. L’attaccante, che ha trascorso parte della stagione in prestito al Verona, ha un ingaggio pesante per le casse delcampano che dunque sta provando a piazzarlo altrove. Dopo l’infortunio di Mehdi Taremi si era anche ipotizzato un, favorevole anche per una questione di liste essendo un prodotto del settore giovanile.