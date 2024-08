Bellissime Olimpiadi la medaglia d’oro e il bacio liberatorio dell’atleta azzurra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’inno di Mameli ha risuonato ancora ancora alledi Parigi. Il primo agosto è arrivata infatti la quintaper un’atleta italiana ai Giochi. A conquistarla è stata Alice Bellandi nella finale di judo femminile -78 kg. Alice, 26 anni, di Brescia, ha battuto la fortissima rivale, l’israeliana Inbar Lanir. Bellandi entra nel gotha della storia del judo italiano insieme a Ezio Gamba (oro alledi Mosca 1980), Giuseppe Maddaloni (primo alledi Sydney 2000) e Fabio Basile, trionfatore alledi Rio de Janeiro 2016. “Non so neanche se tutto questo sia vero. È troppo grande per essere vero. Tutte le notti l’ho sognato, ci ho lavorato ogni giorno, ci ho pianto una vita intera. Non ci posso neanche credere”, ha detto Bellandi ai microfoni di Eurosport, in lacrime per la gioia dopo l’oro conquistato.