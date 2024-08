Scambio storico di 26 prigionieri con la Russia l’annuncio di Joe Biden | Un’impresa diplomatica agonia finita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha confermato che tre cittadini americani e un titolare americano di carta verde, precedentemente imprigionati in, stanno finalmente tornando a casa. I liberati sono l’ex marine americano Paul Whelan, il reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, la giornalista di Radio Liberty Alsu Kurmasheva e il dissidente russo Vladimir Kara-Murza. «Un’importante impresa», così il presidente americano ha definito lodi– 26 in tutto – provenienti da sette diversi Paesi: Usa, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia,e Bielo. I, ha affermatoin conferenza stampa, «sono stati trattenuti ingiustamente per anni. Tutti hanno sopportato sofferenze e incertezze inimmaginabili. Oggi la loro».