Torna la Sagra della Patata | a Molinara la buona cucina e il divertimento sono di casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto, puntuale nel palinsesto degli eventi più seguitiprovincia di Benevento, la tradizionaledi. A pochi giorni dallo start, ultimi ritocchi per un evento che coniuga laal divertimenti e al relax. Innanzitutto lontano dalla calura e dall’afa che quest’anno sembra non dare tregua, laoffre un menu come sempre di assoluto livello: • Pasta e patate• “Patane a ’nzalata”• Patate al forno con salsiccia• Bocconcino molinarese• Insalata di pomodori con bruschetta• Acqua o vino In piazza San Rocco, il 9 e 10 agosto è previsto un doppio appuntamento musicale con Valentino&Gilda il venerdì e l’accoppiata Voglia d’Estate Trio e Dj DArius il giorno dopo.