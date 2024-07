Serie D | il nuovo attaccante azzurro si presenta Nieri pronto per la Sangio | Voglio almeno 10 reti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) SAN GIOVANNI L’, si sa, è colui dal quale ci si aspetta molto di più rispetto ad altri ruoli per centrare gli obiettivi che la società si è prefissata. Michelangelo(nella foto) è uno che i gol ha dimostrato di saperli fare, pur essendo un classe 2001 è andato in doppia cifra due anni fa e lo scorso anno, nell’infausta stagione di Ponsacco, ha chiuso il suo conto a quota otto al cospetto di una squadra che oltre il penultimo posto non è mai andata. Sa bene che vestire la maglia dellavannese ha un peso diverso rispetto a tante altre piazze ma non vede l’ora di cominciare e cercare di rendersi più utile possibile alla causa: "So di avere una responsabilità importante – afferma il neo– perché parliamo di una società prestigiosa e che ha sempre avuto un grosso seguito di pubblico.