Nessuno vuole trasmettere la Serie B si rischia di iniziare il campionato senza partite in tv Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024)scrive di seri rischi per la Lega diB. Ilcadetto italianodiche nessun broadcaster trasmetta lein tv. Ladi perdere 10 milioni in base alle trattative, Dazn e Sky non voglio pagare più di 12 milioni per il triennio in discussione. Ladil’assegnazione dei diritti tv Scrive: A poco più di due settimane dall’inizio del, la Lega diB non ha trovato un accordo con i broadcaster per la trasmissione delle. Il problema è il prezzo: Dazn e Sky, per il diritto di mostrare tutte le gare del prossimo triennio, non vogliono sborsare più di 12 milioni a testa. Col vecchio accordo, scaduto lo scorso 30 giugno, laB incassava 43 milioni di euro a stagione per i diritti tv. Di questi, 28 li garantiva Sky.