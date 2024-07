Disabile multato per divieto di sosta | I posti auto per noi sono pochi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "C’è bisogno di nuoviper le persone disabili. L’attuale regolamentazione della viabilità è assurda". Così Ernesto Simionato, turista di Vercelli, da giorni diventato il portavoce di un’istanza collettiva. L’uomo, nel pomeriggio di alcuni giorni fa, alle 18.15, rientrando dal bagno 7-8, ha visto sulla suamobile una multa perdidell’importo di 42 euro. Era stato sanzionato per averto con la sua vettura lungo via Italia, dove vige appunto il. Simionato aveva poi posto sulla parte anteriore del veicolo il contrassegno che certificava la sua disabilità. La regolamentazione però, come i vigili sottolineano, "prevede solo il transito lungo quella strada. Laè prevista solo per gli autisti che devono consegnare la merce agli alberghi dalle 8 alle 10, e dalle 15 alle 17". Simionato non è l’unica personaad essere stata multata.