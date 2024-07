Centro Bologna Clubs | Champions ci siamo Motta ormai è passato Stringiamoci a Italiano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 luglio 2024) dall’inviato Massimo Vitali (Bolzano) "Lo scorso anno abbiamo raggiunto un traguardo incredibile, sicuramente strameritato, ma anche frutto di incroci particolari di situazioni. Non dico che quella stagione sia un ‘unicum’ irripetibile, ma quasi. Ecco perché se quest’anno arriviamo settimi o ottavi in campionato dico che sarebbe una buona stagione comunque". Dai millequattrocento metri Andrea Coppari non si fa prendere dalle vertigini. "Speriamo che quello in Europa sia un bel viaggio", dice il presidente del, che però non fa voli pindarici e resta con i piedi ben piantati a terra.