Caos nel calcio italiano | il balletto dei Tribunali e il gioco delle tre carte

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Pronti, via! La stagione non è neppure cominciata e già sono in arrivo le prime penalizzazioni. Sono state deferite la Turris in serie C e il Cosenza in serie B. Le motivazioni sono diverse e del merito se ne occuperanno isportivi competenti, ma – ancora una volta – l’ineffabile Covisoc arriva a babbo morto su situazioni che tradiscono scricchiolii sinistri ben oltre la singola e specifica rata. Se un club supera la scadenza del 1° luglio – inerente la stagione scorsa, ma, di fatto, impattante sulla nuova – attraverso escamotages assortiti, al di làeventuali sanzioni che sconterà a campionato in corso, tradisce una debolezza strutturale importante. Cioè, manco si è cominciato che già siamo ai trucchetti per guadagnare qualche settimana sui pagamentitasse, con buona pace dell’equa competizione, tanto di moda un’estate fa ed evidentemente demodè oggi.