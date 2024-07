Brucia la Macchia Mediterranea irpina | Vigili del Fuoco in campo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti*Ideldi Avellino* sono diversi giorni che sono impegnati in estinzione di incendi che riguardano boschi, arbusti e, sterpaglie, che molto spesso provocano anche incendi di depositi agricoli o di rotoballe che sono disseminate nelle sterpaglie. Oggi 31 luglio* , è una giornata campale per il Comando di via Zigarelli che vede tutte le squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate essere impegnate per questa tipologia di interventi, ed è stato richiamato personale libero dal servizio e la direzione regionale deideldella Campania sta facendo intervenire una sezione operativa dalla Toscana per dar manforte alle nostre squadre.