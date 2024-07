Boxe oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 31 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Prima giornata senzaalleper quanto riguarda la. Ail pugilato, complice anche i numerosi fatti delle scorse sessioni che hanno decimato la spedizione azzurra, quest’non si tingerà d’azzurro. Sarà un mercoledì d’attesa, in vista di un altro paio di giorni che saranno in grado di riportare il tricolore sul ringno. Nel frattempo sarà possibile assistere agli incontri di quattro categorie di peso: 57 kg e 71 kg per gli uomini, 75 kg e 60 kg per le donne. I tornei olimpici disi svolgono in un arco di tempo che si protrae fino sabato 10 agosto. Sarà possibile seguirli in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, Eurosport dedicherà il canale Eurosport 7 (255 Sky, condiviso con altre discipline di combattimento).