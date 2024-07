Alexia prima italiana live al Tomorrowland | è stato strepitoso

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (askanews) – Tra le artiste italiane più conosciute all’estero, con oltre cinque milioni di dischi venduti nel mondo,, icona della musica dance anni ’90, si è esibita al, uno dei più grandi festival musicali d’Europa, in Belgio, con le Nervo, le famose gemelle dj australiane di musica elettronica.è ladonnaa esibirsisu questo palco. “Cantare oggi al, nel 20esimo anno, è”. Hanno presentato una nuova versione del brano di“Uh la la la”, la hit del ’97 che ha scalato le classifiche mondiali. “Amiamo il brano originale e siamo onorate di poterci lavorare”, hanno detto le dj. “È la canzone che ha avuto più successo nel mondo, è stata in 9 paesi contemporaneamente al primo posto in classifica, è un pezzo del mio cuore”.