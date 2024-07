Olimpiadi Parigi 2024 scoppia la polemica per i prezzi di cibo e bevande | Birra senza alcool a 13 dollari

Leggi tutta la notizia su sportface

I portali web australiani lanciano la bomba, raccolta anche dal quotidiano francese Le Figaro: sono 13 dollari australiani che i tifosi oceanici devono spendere per una birra da mezzo litro. Così la stampa transalpina ha inviato i propri giornalisti a indagare sul campo. Le conferme non tardano: una birra da 50 cl viene venduta a circa 8 euro in tanti impianti olimpici. Il resto del listino non è più economico: dai 4,50 ai 5 euro per 50 cl di Coca-Cola, 3 euro e 50 per una bottiglietta d'acqua minerale, 7,50 per una busta di patatine da 150 grammi, 9 euro per un panino al prosciutto, 12 euro per un'insalata di quinoa e verdure.