Aniene Festival 38 giorni di cultura arte e intrattenimento… incluso Ferragosto!

(Di martedì 30 luglio 2024) Per chi trascorrerà l’estate a Roma, l’rappresenta un’oasi di eventi gratuiti, che trasforma il Parco Nomentano in un epicentro die intrattenimento. Anche quest’anno ilche è aperto tutti i, si è confermato come un punto di riferimento per tante generazioni con oltre 25 mila visitatori, 250 ospiti e 47 eventi organizzati. Prima di inaugurare un agosto ricchissimo di appuntamenti e ospiti, l’saluta luglio con tre eventi imperdibili che andranno in scena il 30 e 31. Le celebri Eterobasiche porteranno sul palco la voce e le idee della GenZ, l’irriverente empowerment della loro generazione e i “segreti” del maschio contemporaneo in un incontro moderato da Christian Raimo. Raimo è curatore della rassegna “Golden Record” dedicata a suoni, parole e immagini che guardano al futuro.