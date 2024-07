Vela Germani Bertuzzi cambiano marcia ed entrano in zona podio nei 49erFX dopo 6 regate alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Seconda giornata esaltante per i colori azzurri nelle acque di Marsiglia, che sta ospitando le competizioni diai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Janae Giorgiaun day-1 interlocutorio in condizioni meteo al limite con vento leggero, hanno sistemato la fase di partenza facendo poi valere la velocità messa in mostra già ieri e attestandosi stabilmente nelle posizioni di vertice tra i. L’equipaggio azzurro ha saputo esaltarsi in condizioni di vento leggero, dominando la prima prova del giorno e archiviando successivamente un terzo e sesto posto molto importanti per scalare la classifica generale fino allasono balzate infatti in terza posizione assoluta con 28 punti netti, a -18 dalla Francia capolista (Steyaert/Picon) e a -8 dai Paesi Bassi (Van Aanholt/Duetz).